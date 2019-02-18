Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

SPOR Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi Antalya'da kapandı. Lider Medipol Başakşehir, Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta Antalyaspor'u yeni transferi Kudryashov'un attığı tek golle 1-0 mağlup etti ve en yakın rakibi Galatasaray'la olan 6 puanlık farkı korudu. Ev sahibi ekip ise 29 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Medipol Başakşehir İrfan Can'la etkili geldi. Ceza sahası içinde yaşanan ilginç pozisyonda Boffin'den dönen topta herkes topun dışarı çıktığını zannederken, atağı sürdüren İrfan'ın içeri çevirdiği topta tecrübeli kaleci topu kornere çeldi.



18. dakikada Antalyaspor Amilton'la çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Brezilyalı oyuncu, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta yolladı.



19. dakikada Antalyasporlu Nazım Sangare, 'top Arda Turan'dan taca çıktı' itirazları sonrası sarı kart gördü. Arda Turan'ın 'top benden çıktı' söylemlerine rağmen Mete Kalkavan taç atışını Başakşehir'e verdi. Arda Turan taç atışını auta attı.



33. dakikada Medipol Başakşehir, Kudryashov'un attığı golle 1-0 öne geçti.



40. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu kapan Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.



45. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın vuruşunda, kaleci Boffin'inden seken top, boşta kaldı. Arda Turan ile defans oyuncuları arasında oluşan karambolde kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



51. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Amilton'un vuruşunda, kaleci Mert Günok yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



79. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Robinho, son çizgiye inerek topu içeriye çıkardı. Visca'nın vuruşunda Chico çizgi üstünden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.



81. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mossoro'nun bekletmeden vuruşunda, Yekta Kurtuluş çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı



İLK 11'LER



ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Diego, Chico, Salih, Charles, Hakan, Doğukan, Amilton, Fredy, Mevlüt



BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashov, İrfan, Emre, Arda, Visca, Mossoro, Robinho

