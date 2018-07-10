Antalyaspor, kuvvet çalışmaları yaptı

ERZURUM kampında 8. günü geride bırakan Antalyaspor, sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, fitness salonunda verimli çalışma yapabilmek amacıyla takımı 2 gruba ayırdı. İlk grup, kırmızı-beyazlı takımın konakladığı bahçede ısınma hareketlerini yaptıktan sonra fitness salonuna geçti. Futbolcular, burada kendileri için yazılı programa göre aletli çalışmalar yaptı.

Fitness salonundaki çalışmayı tamamlayan grup, sahaya götürüldü ve 20 dakika koşarak sabah antrenmanını tamamladı. İkinci grup da aynı şekilde ısınma hareketlerini otelin bahçesinde yaptı ve fitness salonundaki çalışmayı bitirdikten sonra sahaya giderek 20 dakikalık koşu gerçekleştirdi.