Antalyaspor kazanmasını bildi

BELEK Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel futbol sahasında oynanan hazırlık maçı, Antalyaspor'un atışıyla başladı. İlk yarıda her iki takımın da bulduğu pozisyonlar golle sonuçlanmayınca karşılaşmada ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Soydan, Uğur Sarı hakem üçlüsünün yönettiği maçın ikinci yarısında daha üstün bir oyun ortaya koyan Antalyaspor, 75. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra daha kontrollü bir oyun sergileyen Rizespor, Musa Çağıran'ın ceza sahası dışındaki şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi. 80. dakikada Antalya kalesine bir daha gelen Rizespor, Mustafa Saymak'ın gollüyle durumu eşitledi.



85. dakikada Mevlüt Erdinç bir kez daha rakip kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. Mevlüt kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skoru 2- 1 yaptı.

Golden 2 dakika sonra gelişen atakta topla buluşan Doğukan Sinik, meşin yuvarlağı Rizespor kalesine gönderdi ve skoru 3-1'e taşıdı. Karşılaşma kırmızı beyazlı ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

- SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y P AV

1.BAŞAKŞEHİR 26 17 7 2 41 13 58 28

2.GALATASARAY 26 15 7 4 55 27 52 28

3.BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 47 17

4.TRABZONSPOR 26 12 7 7 45 36 43 9

5.MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 37 4

6.KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 35 2

7.ANTALYASPOR 26 10 5 11 29 41 35 -12

8.RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 34 4

9.SİVASSPOR 26 9 7 10 38 39 34 -1

10.KASIMPAŞA 26 10 4 12 44 48 34 -4

11.ALANYASPOR 26 10 4 12 28 33 34 -5

12.KAYSERİSPOR 26 8 9 9 24 34 33 -10

13.FENERBAHÇE 26 7 10 9 32 37 31 -5

14.ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 31 -14

15.BURSASPOR 26 5 13 8 24 31 28 -7

16.GÖZTEPE 26 8 3 15 26 34 27 -8

17.ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 22 -9

18.AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 21 -17

SÜPER LİG 27. HAFTA PROGRAMI

5 Nisan 2019 Cuma

20.30 - Trabzonspor-Antalyaspor

6 Nisan 2019 Cumartesi

16.00 - Sivasspor-Kayserispor

16.00 - Alanyaspor-Bursaspor

19.00 - Galatasaray-Malatyaspor

7 Nisan 2019 Pazar

13.30 - Kasımpaşa-Erzurumspor

16.00 - Göztepe-Akhisarspor

16.00 - Ankaragücü-Fenerbahçe

19.00 - Başakşehir-Konyaspor

8 Nisan 2019 Pazartesi

20.00 - Rizespor-Beşiktaş