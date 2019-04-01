Antalyaspor kazanmasını bildi

Milli maçlar ve yerel seçim nedeniyle liglere verilen arada Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, oynadığı hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 3- 1 mağlup etti

Antalyaspor kazanmasını bildi
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BELEK Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel futbol sahasında oynanan hazırlık maçı, Antalyaspor'un atışıyla başladı. İlk yarıda her iki takımın da bulduğu pozisyonlar golle sonuçlanmayınca karşılaşmada ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Soydan, Uğur Sarı hakem üçlüsünün yönettiği maçın ikinci yarısında daha üstün bir oyun ortaya koyan Antalyaspor, 75. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra daha kontrollü bir oyun sergileyen Rizespor, Musa Çağıran'ın ceza sahası dışındaki şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi. 80. dakikada Antalya kalesine bir daha gelen Rizespor, Mustafa Saymak'ın gollüyle durumu eşitledi.
 
85. dakikada Mevlüt Erdinç bir kez daha rakip kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. Mevlüt kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skoru 2- 1 yaptı.

Golden 2 dakika sonra gelişen atakta topla buluşan Doğukan Sinik, meşin yuvarlağı Rizespor kalesine gönderdi ve skoru 3-1'e taşıdı. Karşılaşma kırmızı beyazlı ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

- SÜPER LİG PUAN DURUMU

        O    G    B    M    A    Y    P    AV

1.BAŞAKŞEHİR     26    17    7    2    41    13    58    28
2.GALATASARAY     26    15    7    4    55    27    52    28
3.BEŞİKTAŞ     26    13    8    5    51    34    47    17
4.TRABZONSPOR     26    12    7    7    45    36    43    9
5.MALATYASPOR    26    10    7    9    37    33    37    4
6.KONYASPOR    26    8    11    7    32    30    35    2
7.ANTALYASPOR     26    10    5    11    29    41    35    -12
8.RİZESPOR     26    8    10    8    37    33    34    4
9.SİVASSPOR    26    9    7    10    38    39    34    -1
10.KASIMPAŞA     26    10    4    12    44    48    34    -4
11.ALANYASPOR    26    10    4    12    28    33    34    -5
12.KAYSERİSPOR    26    8    9    9    24    34    33    -10
13.FENERBAHÇE     26    7    10    9    32    37    31    -5
14.ANKARAGÜCÜ    26    9    4    13    27    41    31    -14
15.BURSASPOR    26    5    13    8    24    31    28    -7
16.GÖZTEPE     26    8    3    15    26    34    27    -8
17.ERZURUMSPOR    26    4    10    12    26    35    22    -9
18.AKHİSARSPOR    26    5    6    15    27    44    21    -17

SÜPER LİG 27. HAFTA PROGRAMI

5 Nisan 2019 Cuma
20.30 - Trabzonspor-Antalyaspor

6 Nisan 2019 Cumartesi
16.00 - Sivasspor-Kayserispor
16.00 - Alanyaspor-Bursaspor
19.00 - Galatasaray-Malatyaspor

7 Nisan 2019 Pazar
13.30 - Kasımpaşa-Erzurumspor
16.00 - Göztepe-Akhisarspor
16.00 - Ankaragücü-Fenerbahçe
19.00 - Başakşehir-Konyaspor

8 Nisan 2019 Pazartesi
20.00 - Rizespor-Beşiktaş

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