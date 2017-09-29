Antalyaspor ile Tatil.com sponsorluk imzaladı

KADROSUNDA Samuel Eto’o, Samir Nasri, Jeremy Menez gibi dünyaca ünlü yıldızlar bulunduran Antalyaspor, Antalya Stadyumu Protokol Alanı’nda Tatil.com ile 1 yıllık resmi sırt sponsorluğu imzaladı. İmza törenine, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Tatil.com Genel Müdürü Uğur Altun katıldı.

Öztürk: “Tatil.com’a teşekkür ediyoruz”

Sırt sponsorluğunu Tatil.com’a verdiklerini ifade eden Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Bu yıl formamızdaki sırt reklamı sponsorluğunu Tatil.com ile anlaşarak karar verdik. Kendileri geçen yıl da daha kapsamlı bir sponsorluk anlaşması imzalamak istedi. Bu sezona niyet oldu. Kendilerine Antalyaspor’a destekleri için teşekkür ediyorum. Bizim adımıza yapılan transferlerin takımın gidişatının Tatil.com gibi firmalarla taçlandırılması bizim için de onur oluyor. Burada da umarız ki kendileriyle gelecek senelerde de anlaşmalar yaparız” dedi.

“Opet ve Regnum sponsorlukları tanıtılacak”

Stadyum ve göğüs sponsorluk anlaşmalarının Regnum ve OPET ile yapılacağını dile getiren Başkan Öztürk, daha yüksek gelecek tekliflerde sponsorlukların değişebileceğini söyledi. Öztürk, “Yönetim kurulu olarak anlaşma süreci devam ediyor. Milli maç öncesi bunun tanıtımını yapacağız. Statta isim giydirilmeleri ile ilgili son çalışmalar yapılıyor. Regnum forma sponsorluğunda da İATİ ile geçen yıl gelen anlaşma gereği birkaç maçta çıktık. Kendimiz değer gördüğümüz için onun için ayrı yapacağız. Şuan ki Regnum-Opet anlaşmasında da maddelerimiz olacak. Eğer tekliften daha yüksek teklif verilirse sezon içerisinde bu anlaşmayı değiştirmeye varız. Belirli bir değerin altında olmasın istiyoruz alınacak sponsorlukların. Antalyaspor’a inanan firmalarla anlaşmak istiyoruz. Elimizden gelen desteği veririz. Regnum ve Tatil.com gibi turizmin ana yerinde olan firmaların Antalyaspor’u desteklemesi güzel oldu” şeklinde konuştu.

“Sponsorluk hedefimiz 10 milyon TL”

Sezon başında düşündükleri sponsorluk rakamlarının 10 milyon TL olduğunu belirten Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Sezon başında düşündüğümüz rakam 10 milyon TL. Gelecek sponsorluklarda bunun altında olmayacağız. Söylediğim gibi rakam vermekten kaçınsam da insanlar özellikle rakamları merak ediyorlar. 10 milyon hedefinden uzak olmayacak hatta fazla olacak. Bu da geçmiş dönemlerdeki bütçelerden daha yüksek bir rakam olacak. Toplam olarak en büyük sponsorluk rakamları olacaktır” diye konuştu.

“Sivasspor maçı bizim için önemli”

Sivasspor maçının kendileri için önemli olduğunu söyleyen Öztürk, “Bizim için önemli bir maç. Yeni hoca ile çıkacağız. Hocamız için de önemli bir karşılaşma. Sivasspor maçından sonra ilk mücadeleyi evimizde oynayacağız. Olası iyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz. Osmanlıspor maçında takım iyi bir reaksiyon verdi. İnşallah Antalyaspor’u hak ettiği yerlerde göreceğiz. Futbol anlamında ve marka anlamında da başka yerlerde göreceğiz. Son maçta bu ışığı gördüm” dedi.

“Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek”

Hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek olduğunu dile getiren Başkanı Ali Şafak Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Ya ilk 4 içinde ya da kupayı kazanarak Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Takımda bu potansiyel var. Hedefimiz Antalyaspor’u Avrupa kupalarına götürmek.”

Altun: “Bu güzel kulübe sponsorluk anlaşmasıyla destek olduğumuz için mutluyuz”

Geçen sene de kımızı-beyazlı takımla sponsorluk anlaşması yapmak istediklerini dile getiren Tatil.com Genel Müdürü Uğur Altun, “Bizim geçen seneden bu yana görüşmelerimiz vardı. Bu sene bu anlaşmayı yaptık. Öncelikle profesyonel anlayışla Antalyaspor ile doğru bir anlaşma yaptık ve bunun için teşekkür ederim. 2005 yılında Türkiye iç turizminde yerli turistlere hizmet veriyoruz. Antalya bizim lokomotifimiz oldu. Bu güzel kulübe sponsorluk anlaşmasıyla destek olduğumuz için heyecan ve mutluluğumuz var. Bu birliktelik inşallah katlanarak devam eder diye umuyorum” dedi.