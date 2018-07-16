Antalyaspor Hollanda’ya gitti

SPOR Toto Süper Lig 2018-2019 sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, 16-26 Temmuz arasında gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti. Kırmızı-beyazlıları, yönetim kurulu üyeleri Şükrü Ülker ve Ahmet Öztürk ile Antalyaspor Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer Antalya Havalimanı CIP Salonu'ndan uğurladı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Hollanda'da sürdürecek olan kırmızı-beyazlı ekip, burada 19, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde üç hazırlık maçı yapacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 12:54