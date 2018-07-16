Antalyaspor Hollanda'da

TEKNİK direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı beyazlı kafileyi Antalya Havalimanı'nda yönetim kurulu üyeleri uğurladı. Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Ülker ve Ahmet Öztürk ile altyapılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sezgin Özer Antalya Havalimanı CIP Salonu'na gelen teknik heyet ve futbolcularla uçak saatine kadar sohbet etti. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Hollanda'da sürdürecek olan kırmızı beyazlı ekip, burada 19, 22 ve 25 Temmuz günlerinde üç hazırlık maçı yapacak. Antalyaspor'un Hollanda kampı 26 Temmuz'da sona erecek.