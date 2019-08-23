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Antalyaspor forvet arıyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Doukara'nın Suudi Arabistan'ın Al İttifak takımına transfer olduğunu belirterek "Forvet arayışımız devam ediyor. Bütçemize uygun bir oyuncu bulacağız" dedi

SPOR 23.08.2019, 19:10 23.08.2019, 19:12 Enes Subaşı
Antalyaspor forvet arıyor
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ANTALYASPOR, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı iyi bir oyun sergilediklerini belirten Korkmaz, Denizlispor maçının hazırlıklarının devam ettiğini, Amilton'un sakatlığı nedeniyle bu hafta sahaya çıkamayabileceğini aktardı. Doukara'nın takımdan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al İttifak takımına transfer olduğunu açıklayan Korkmaz, "Forvet arayışımız devam ediyor. Bu işin içinde bir insan olarak sürekli uğraşıyoruz, bu durum bütçe meselesi. Artık TFF takımları denetliyor. Banka yapılanması olduğu için onlar da denetleyecek. Olması gereken de bu. Kendi bütçemize uygun oyuncuyu bulmaya çalışacağız. İnşallah kısa sürede bunu da halledeceğiz" diye konuştu.
 

#Antalyaspor #Antalyaspor Teknik Direktörü
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