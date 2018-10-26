Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı öncesi hakem tepkisi

HAKEM Yaşar Kemal Uğurlu'nun son 1.5 yıl içinde oynanan 3 Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasına 2 kez atandığı ve her iki maçtaki yönetimiyle de Antalyaspor aleyhine verdiği hatalı kararlar sebebiyle Akdeniz ekibinin canının yandığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönetimi hala hafızalarımızdaki tazeliğini korurken üst sıraları da yakından ilgilendiren mücadeleye yine aynı ismin, yine bir Trabzonspor maçında atanmasını manidar buluyoruz. Soru işaretlerine meydan vermemek adına başka bir atama yapılması mümkünken ısrarla taraftarımızın gözünde de özellikle Trabzonspor maçlarında güvenilirliğini kaybetmiş bir hakemin bu önemli karşılaşmaya atanmasını doğru bulmuyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Biz yine de bundan önceki iki maçın aksine futbolun güzelliğine gölge düşürmeden düdük çalacağına inanıyor, 90 dakika boyunca yapılan bu atamaya yakışan bir yönetim sergileyeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.