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Antalyaspor'dan MHK'ya çağrı

Antalyaspor Yönetim Kurulu, hakemlerin tartışmalı kararlarıyla ilgili Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama istedi

SPOR 24.09.2019, 19:07
Antalyaspor'dan MHK'ya çağrı
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ANTALYASPOR Kulübü'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada, 18 takımın performansından çok hakemlerin konuşulduğu kaydedildi. Açıklamada, teker teker isim yazılarak konunun bireysele indirgenmesinin istenmediği, asıl sorunun eğitim olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında vücuttan seken topun elle buluşması sonucu verilmeyen penaltının aynısı, aynı hakem tarafından Kayserispor ile oynadığımız karşılaşmada aleyhimize verildi. Son oynadığımız Kasımpaşa maçında topun savunma oyuncusunun açık olan kolu tarafından kale çizgisini geçmesini engellemesine sahadaki 4 hakem ve VAR'daki hakemler akılalmaz bir şekilde 'devam' kararı verdi. MHK'dan tatmin edici bir açıklama ve son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu pozisyon ile ilgili kuralın doğrusunu anlatıp tartışmanın sonlandırmasını bekliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi; şeffaflık tüm bu soruların cevabı olacaktır. VAR konuşmaları kamuoyu ile paylaşılmadığı sürece akıllardaki soru işaretleri kartopu gibi büyüyecek, maçlarımızı 'güvensiz' ortamda oynamayı sürdüreceğiz. Son iki maçımızda yaşadığımız hakem hataları, eğitimin şart olduğunu, bu eğitime en çok hakemlerin ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Yeni göreve gelen TFF ve MHK ile hakemlerimize güveniyoruz, güvenmeye devam etmek istiyoruz. Bundan sonraki hakem yönetimlerinde hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Bunu sadece taraftarımız ve camiamız için değil, özellikle Türk futbolu için istiyoruz." 

#Antalyaspor Yönetim Kurulu
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