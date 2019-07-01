Antalyaspor'dan iki transfer

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol ile anlaştı

Antalyaspor'dan iki transfer
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SPOR Toto Süper Lig'deki bir başka Akdeniz ekibi olan Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna dahil eden kırmızı beyazlılar, iki futbolcu daha transfer etti. Antalyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nden Ufuk Akyol ile prensipte anlaştı. Antalyaspor yönetiminin iki genç futbolcuyla düzenlenecek törende sözleşme imzalayacağı belirtildi. Almanya'da yetişen 21 yaşındaki ön libero Ufuk Akyol, geçen sezon 25 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ise takımında geçen sezon 25 maçta 1 gole adını yazdırdı.

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