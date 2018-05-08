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Antalyaspor'dan açıklama

Antalyaspor yönetimi, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı beyazlı taraftarın tribünde söylediği tezahüratlar üzerine kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Bir siyasi partinin gerek referandumdaki 'Hayır' kampanyası sürecinde, gerekse Cumhurbaşkanı adayı tarafından siyasi malzemesi haline dönüştürülmüş bir marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi açıkçası hoş bir davranış değildir. Siyasi söylemleri tarifleyen ve sadece bir tek siyasi parti tarafından kullanılan marş ve sloganları tribünlerde seslendirmek, yönetim kurulumuzun siyaset dışı kalma hassasiyetiyle bağdaşmadığı için tasvip edilemez" ifadeleri yer aldı.

Antalyaspor'dan açıklama

Antalyaspor yönetimi, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı beyazlı taraftarın tribünde söylediği tezahüratlar üzerine kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Bir siyasi partinin gerek referandumdaki 'Hayır' kampanyası sürecinde, gerekse Cumhurbaşkanı adayı tarafından siyasi malzemesi haline dönüştürülmüş bir marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi açıkçası hoş bir davranış değildir. Siyasi söylemleri tarifleyen ve sadece bir tek siyasi parti tarafından kullanılan marş ve sloganları tribünlerde seslendirmek, yönetim kurulumuzun siyaset dışı kalma hassasiyetiyle bağdaşmadığı için tasvip edilemez" ifadeleri yer aldı.

08 Mayıs 2018 Salı 14:01
Antalyaspor'dan açıklama
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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor'un, deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı beyazlı taraftarların tribünden söylediği tezahüratlar sonrası Antalyaspor yönetimi yazılı açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama, 'Antalyaspor- Gençlerbirliği maçında bir grup taraftarımızın attığı slogan üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur' sözleriyle başladı. Açıklamada, Antalyaspor'un sportif başarısının Antalya kenti açısından çok önemli olduğu vurgulandı. Toplumun her kesiminin Antalyaspor'u koşulsuz destekleyip Spür Lig'de en iyi yerde görme isteğinin ifade edildiği açıklamada, Gençlerbirliği maçının kazanılmasının matematiksel olarak kesinlik kazanmasa da ligde kalmayı büyük oranda garantilediklerini anlatıldı.

Yönetim kurulu olarak Antalyaspor'un siyaset üstü bir camia olarak düşünüldüğünün vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"Bu bağlamda Antalyasporumuzu yönetim kurulu olarak siyaset üstü bir camia olarak düşünüyor ve her türlü siyasi tartışmanın dışında tutma hassasiyetimizi en yüksek düzeyde sergiliyoruz. Çünkü Antalyasporumuz farklı partilere gönül ve oy vermiş herkesin sevgilisi bir kulüptür. Ancak bize her zaman, her yerde destek veren kırmızı-beyaz renklere gönül veren bir kısım taraftarın Gençlerbirliği maçının son dakikalarına doğru ortaya koyduğu bazı tezahüratları, birlik olma ruhuna uygun olmamıştır. Yine Gençlerbirliği maçında bizlerin de çok sevdiği ve milli duygularımızı kabartan, ancak bir siyasi partinin gerek referandumdaki 'Hayır' kampanyası sürecinde, gerekse Cumhurbaşkanı adayı tarafından siyasi malzemesi haline dönüştürülmüş bir marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi açıkçası hoş bir davranış değildir. Siyasi söylemleri tarifleyen ve sadece bir tek siyasi parti tarafından kullanılan marş ve sloganları tribünlerde seslendirmek, yönetim kurulumuzun siyaset dışı kalma hassasiyetiyle bağdaşmadığı için tasvip edilemez. Gerek taraftarımızın gerek spor camiasının çok yakından bildiği gibi Antalyasporumuz bugüne kadar hiçbir şekilde siyasete alet olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Antalyasporumuz, her Antalyalının takımıdır. Milletin gönlünde taht kurmuş her türlü koşulda ayakta kalmayı başarmıştır."

Ligin son iki haftasında taraftarın, takımın ligde kalması adına büyük bir heyecan yaşadığının farkında olunduğu belirtilen açıklama şöyle sona erdi:

"Koşullar ne olursa olsun futbolcularımız ve taraftarımızın istenmeyen durumlarla karşı karşıya gelmemesi için ligin bitimine kadar centilmenliği elden bırakmamalarını Antalyasporumuz sevdalılarından canı gönülden istiyoruz. Kulüp yönetimi olarak her maçta tüm taraftarlarımızla el ele, gönül gönüle takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulu üyelerimiz, futbolcularımız ve teknik heyetimiz, şehrimizin Süper Lig'deki temsilcilerinden biri olan Antalyasporumuzun yanındadır. Yönetim Kurulu olarak iyi günde ve kötü günde her zaman takımımızın yanındayız. Taraftarımızın da aynı hassasiyeti göstereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Spor asla siyasete alet edilmeyen, geniş kitleleri kucaklayan bir faaliyettir. Her taraftar grubumuzu sadece sporun etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Antalyasporumuzun çok daha iyi yerlere geleceğine tüm taraftarın olduğu gibi yönetim kurulu üyelerinin de inancı tamdır."

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspordan Açıklama
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