Antalyaspor: Daha önce söyledik, yine söylüyoruz...

ANTALYASPOR, Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu haberiyle ilgili resmi sitesinden ikinci bir açıklama daha yayınladı.

İşte o açıklama;

"ETO'O'YU SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya'ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz."