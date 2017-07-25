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Antalyaspor: Daha önce söyledik, yine söylüyoruz...

Antalyaspor, daha önce Eto'o'nun takımda kalacağıyla ilgili açıklama yaparken, haberlerin devam etmesi üzerine, "Açıklamaya rağmen haberler devam ediyor. Yineliyoruz, Eto'o'yu satmayacağız." açıklamasını yaptı

Antalyaspor: Daha önce söyledik, yine söylüyoruz...

Antalyaspor, daha önce Eto'o'nun takımda kalacağıyla ilgili açıklama yaparken, haberlerin devam etmesi üzerine, "Açıklamaya rağmen haberler devam ediyor. Yineliyoruz, Eto'o'yu satmayacağız." açıklamasını yaptı

25 Temmuz 2017 Salı 17:12
Antalyaspor: Daha önce söyledik, yine söylüyoruz...
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ANTALYASPOREto'o'nun  Fenerbahçe'ye transfer olduğu haberiyle ilgili resmi sitesinden ikinci bir açıklama daha yayınladı.

İşte o açıklama;

"ETO'O'YU SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız  Samuel Eto'o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir.  Antalya'ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz."

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Son Güncelleme: 25.07.2017 17:39
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor
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