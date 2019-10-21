Antalyaspor dağıldı 0-6

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçla ilgili bir şey söylemeye gerek olmadığını belirterek, bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Korkmaz "Teknik direktör olarak sahaya 11 kişi çıkarıyorsam, bunun tek sorumlusu teknik direktördür. Dolayısıyla bu maçın kazanılmaması, farklı mağlup olunmasının tek sorumlusu benim. Artık, 1 gün izin verdim. O izinden sonra toparlanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.