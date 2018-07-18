Antalyaspor'da sıkı çalışma

Süper Lig ekibi Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda'nın Oosterbeek şehrinde devam ediyor

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Antalyaspor'da sıkı çalışma
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KIRMIZI beyazlı ekip, çalışmalarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından takım 4 gruba ayrıldı. Gruplar, sahanın 4 köşesinde birden koşu startı aldı. Polar saatleri takılı olan futbolcuların dayanıklılık koşusu sırasında nabızları da sürekli kontrol altında tutuldu. Çok zorlu ve tempolu geçen dayanıklılık koşularının sonunda teknik heyet, tüm futbolcuları alkışlayarak tebrik etti. Kaleciler Ferhat Kaplan, Ruud Boffin ve Ozan Evrim Özenç ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenman sahasına bisikletle gidip gelen futbolcular zaman zaman yaptıkları şakalarla eğleniyor. 

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