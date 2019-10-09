Antalyaspor'da milli sevinç
Antalyaspor'da A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, Ümit Milli Takıma çağrılan Doğukan Sinik, U18 takımda yer alan Halil İbrahim Sevinç ile Çekya milli takımına davet edilen Celustka, kırmızı beyazlıların gururları oldular
SPOR 09.10.2019, 21:33 09.10.2019, 21:51
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan Nazım Sangare, kulübü Antalyaspor'un gurur kaynağı oldu. Kırmızı beyazlılarda Nazım'ın yanı sıra Doğukan Sinik ümit milli takım, Halil İbrahim Sevinç de U18 milli takımına davet edildi. Antalyaspor'da Türk futbolcuların haricinde Celustka da Çekya milli takımı kadrosuna çağrıldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de 7 haftada 11 puan toplayan Antalyaspor, 19 Ekim'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, Gençlerbirliği maçına hazırlanacak.
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