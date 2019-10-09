Antalyaspor'da milli sevinç

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan Nazım Sangare, kulübü Antalyaspor'un gurur kaynağı oldu. Kırmızı beyazlılarda Nazım'ın yanı sıra Doğukan Sinik ümit milli takım, Halil İbrahim Sevinç de U18 milli takımına davet edildi. Antalyaspor'da Türk futbolcuların haricinde Celustka da Çekya milli takımı kadrosuna çağrıldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de 7 haftada 11 puan toplayan Antalyaspor, 19 Ekim'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, Gençlerbirliği maçına hazırlanacak.