Antalyaspor'da kupa mesaisi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. hafta maçında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek bu sezon üçüncü galibiyetini elde eden Antalyaspor, ara vermeden kupa maçının mesaisine başladı.

Antalyaspor'da kupa mesaisi
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KIRMIZI-beyazlı ekip bugün 2 grup halinde çalışma yaptı. Demir Grup Sivasspor maçında ilk onbirde forma giyenler takımın Performans Antrenörü Tamer Sivrikaya gözetiminde regenerasyon çalışması yaparken, diğer grup Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde perşembe günü deplasmanda Karadeniz Ereğlispor ile oynanacak kupa maçına yönelik çalıştı.  Kupa maçının toplarıyla yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalara gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada yapılan çift kale maçı ise Antrenör Mustafa Sarp'ın beyaz yelekli takımı kazandı. 

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 12:36
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