Antalyaspor'da kupa mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında Sivasspor'u 2-1 yenerek bu sezon üçüncü galibiyetini elde eden Antalyaspor, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor'da kupa mesaisi
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ANTALYASPOR, ligde oynadığı Sivasspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Karadeniz Ereğlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sivasspor maçında forma giyen oyuncular performans antrenörü Tamer Sivrikaya gözetiminde regenerasyon çalışması yaparken, diğer grup teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde çalıştı. Kupa maçının toplarıyla yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada yapılan çift kale maçı ise antrenör Mustafa Sarp'ın beyaz yelekli takımı kazandı. 

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