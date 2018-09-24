Antalyaspor'da kupa mesaisi

ANTALYASPOR, ligde oynadığı Sivasspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Karadeniz Ereğlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sivasspor maçında forma giyen oyuncular performans antrenörü Tamer Sivrikaya gözetiminde regenerasyon çalışması yaparken, diğer grup teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde çalıştı. Kupa maçının toplarıyla yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada yapılan çift kale maçı ise antrenör Mustafa Sarp'ın beyaz yelekli takımı kazandı.