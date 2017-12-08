Antalyaspor'da kongre iptal

ATİLLA Konuk Tesisleri Suphi Türel Konferans Salonu'nda Antalyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu hazırlıklarının yapıldığı sırada Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Vakfı ve Antalyaspor Divan İcra Kurulu yöneticileri başka bir salonda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Vakfı Başkanı ve Divan İcra Kurulu Başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunun iptal edildiğini açıkladılar. Dündar Uluğkay, "Kulübümüz şu anda evrim geçiriyor. Biz dernek, vakıf ve divan icra kurulu olarak toplandık, bir karar aldık. Antalyaspor A.Ş'nin mevcut yönetim kurulunun görevinin başında olduğunu değerlendirip, olağanüstü genel kurulun yapılmamasını ve mevcut yönetimin devam etmesinin kulübümüz menfaatine daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır" dedi.