Antalyaspor'da keyifli idman

TEKNİK direktör Leonardo Araujo yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Tam sahada taktik çalışması yapan futbolcular Konyaspor maçında uygulanacak oyun organizasyonunun provasını da yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan serbest maçla sona erdi. Maçı kazanan lacivert takım galibiyet fotoğrafı çektirmek istedi. Beyaz takımın oyuncuları da yeleklerini çıkarıp aralarına karıştı. Lacivert takım oyuncuları tüm çabalarına rağmen beyaz takım oyuncularını uzaklaştıramadı.
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