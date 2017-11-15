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Antalyaspor'da keyifli idman

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor karşısına çıkacak olan Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti

Antalyaspor'da keyifli idman

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor karşısına çıkacak olan Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti

15 Kasım 2017 Çarşamba 23:06
Antalyaspor'da keyifli idman
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TEKNİK direktör Leonardo Araujo yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Tam sahada taktik çalışması yapan futbolcular Konyaspor maçında uygulanacak oyun organizasyonunun provasını da yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan serbest maçla sona erdi. Maçı kazanan lacivert takım galibiyet fotoğrafı çektirmek istedi. Beyaz takımın oyuncuları da yeleklerini çıkarıp aralarına karıştı. Lacivert takım oyuncuları tüm çabalarına rağmen beyaz takım oyuncularını uzaklaştıramadı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporATİKER KonyasporAtilla Vehbi Konuk Tesisleri
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