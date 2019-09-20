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Antalyaspor'da hedef galibiyet

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yarın saat 15.00'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

SPOR 20.09.2019, 20:54
Antalyaspor'da hedef galibiyet
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KIRMIZI beyazlılar maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antalyaspor'da Doğukan sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Annesi vefat eden Dala da ülkesinde olması nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalarını sürdüren Amilton'un ise son durumu maç günü belli olacak. Antalyaspor, bu sezon ligde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Ksımpaşa maçında iyi oyunla istedikleri sonucu almayı hedeflediklerini söyledi.

#Antalyaspor #süper lig
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