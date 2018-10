Antalyaspor'da hedef Galatasaray galibiyeti

SPOR Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor, Ankaragücü deplasmanında kazandığı 3 puanın sevincini yaşıyor. Ligde sıkıntılı geçen ilk haftaların ardından Ali Şafak Öztürk'ün yeniden başkan seçilmesiyle çıkışa geçen kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 13 puan topladı. Ligin 7'nci haftasında 4'üncü sıraya yükselen Antalyaspor, cumartesi günü sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Antalyaspor taraftarı, ligde 4'üncü sıraya yükselen futbolcuları Ankara deplasmanı dönüşü havalimanında karşıladı. Çok sayıda taraftar, gece saatlerinde kente gelen Antalyaspor kafilesine sevgi gösterisinde bulundu.

"7 HAFTADA 13 PUANA ULAŞMAK GURUR VERİCİ"

Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Ankaragücü deplasmanında kazanılan 3 puanın ardından 4'üncü sıraya yükselmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Antalyaspor'un yakaladığı başarıda futbolcular, yönetim, teknik ekibin üzerine düşen görevi yaptığını vurgulayan Terzioğlu, "Ligin 7 haftasında 13 puana ulaşmak gurur verici. İlk 7 haftada futbolcularımız, teknik ekip, yardımcı personel üzerlerine düşeni layıkıyla yerine getirdi. Bizler de yönetim olarak sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Oyuncularımızın takım olma bilincinin pekiştirilmesinde teknik ekibimizin katkısı yadsınamaz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZIN 90 DAKİKA DESTEĞİ EN İYİ TEŞEKKÜR ŞEKLİ OLACAKTIR"

Antalyaspor'un cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacağını hatırlatan Asbaşkan, "Ligdeki hedefimiz en iyi sırada konumlanmak. Bu hedefe ulaşmak için Antalyaspor sevdalılarından beklentimiz koşulsuz destek. Cumartesi günü lig lideri Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu maçta taraftarımızın tribünü doldurması, 90 dakika takımımızı desteklemeleri an itibarıyla 4'üncü sıraya yerleşen takımımıza en iyi teşekkür şekli olacaktır" dedi.

"EVİMİZDE OYNADIĞIMIZ HER MAÇTA 3 PUAN HEDEFİMİZ"

Taraftarın özverisiyle deplasmanda dahi takımın kendisini evinde hissettiğini anlatan Terzioğlu, takımı yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ederek, "Ankaragücü galibiyeti ile 3 puan daha aldık 34 haftalık uzun lig maratonunda her deplasman galibiyeti çok önemli. Galatasaray maçına gelince Antalyaspor olarak özellikle evimizde taraftarımız önünde oynadığımız her maçta her zaman 3 puan hedefimiz var" ifadelerini kullandı.