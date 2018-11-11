Antalyaspor'da haciz şoku

ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi, Antalyaspor'un yarın oynayacağı Akhisarspor maçı öncesi yaşanan bazı gelişmelerin kendilerini üzdüğünü ve derinden yaraladığını söyledi.



Göreve geldikleri günden itibaren futbol dünyasında yarattıkları güven ortamının sonuçlara ve tribünlerdeki doluluğa yansıdığını kaydeden Öztürk,

"9 Kasım Cuma günü futbolcularımıza ve kulüp personelimize alacaklarının bir kısmının ödeneceğinin sözünü verdik. Maddi kaynak yarattık. Ne var ki ödeme yapmamız her fırsatta Antalyaspor sevdalısı olduğunu söyleyenler tarafından engellendi. Tarafımızdan verilen sözün yerine getirilmesine dakikalar kala dün saat 16.40'da iki haciz ile banka hesaplarımız işlem yapılamaz hale gelmiştir. Son dakika haciz uygulaması yapan birisinin Antalyaspor sevdalısı olduğunu söyleyen, öz evladı olmakla övünen önceki dönem başkanımız Cihan Bulut, diğerinin yönetiminden Şükrü Ülker olması camiamızı derinden yaralamıştır. İcra işlemlerinin vekil sıfatıyla bir başka eski yönetim kurulu üyesi olan avukat Ali Kuş tarafından yapılmış olması da bizleri ayrıca üzmüştür" dedi.

'KULÜBÜN GELECEĞİNE DARBE'

Söz konusu haciz uygulamasının 216 bin TL'nin Cihan Bulut'a, 1 milyon 700 bin lirasının da ödemesi devam eden Şükrü Ülker'e olmak üzere toplam 1 milyon 916 bin TL'yi kapsadığını belirten Ali Şafak Öztürk, "İsimler gelip geçici, kurumlar ise kalıcıdır. Verilen zararın yönetimimize değil direkt Antalyaspor'a ve Antalya'nın en büyük markasına, kulübün geleceğine vurulan bir darbe olarak görmekteyiz. Bütün bir şehir Süper Lig 3'üncüsü Antalyaspor etrafından kenetlenmiş kritik karşılaşmaya odaklanırken böyle bir açıklamayı yapmamış olmayı dilerdik" ifadelerini kullandı.

Süt ürünleri satan firması bulunan Cihan Bulut'a gönderme yapan Öztürk, "Herhalde fabrikada yoğurt bitti. Yoğurt üretimi için lazım herhalde" dedi.