Antalyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi
Süper Lig'de 7 haftayı 11 puanla tamamlayan Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın futbolcularına verdiği 4 günlük izin sona erdi. Kırmızı beyazlılar, 19 Ekim'de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağın maçın hazırlıklarına başladı.
SPOR 10.10.2019, 13:02
SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Antalyaspor'da, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın milli ara nedeniyle futbolcularına verdiği 4 günlük izin sona erdi. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı. Ligde 7 haftada 11 puan toplayan Antalyaspor'da antrenmana milli takımda yer alan Nazım Sangare, Ümit Milli takıma davet edilen Doğukan Sinik ve Çekya milli takımındaki Celustka katılmadı.
Antalyaspor, 19 Ekim Cumartesi saat 15.00'da sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak.
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