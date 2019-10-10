Antalyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Antalyaspor'da, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın milli ara nedeniyle futbolcularına verdiği 4 günlük izin sona erdi. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı. Ligde 7 haftada 11 puan toplayan Antalyaspor'da antrenmana milli takımda yer alan Nazım Sangare, Ümit Milli takıma davet edilen Doğukan Sinik ve Çekya milli takımındaki Celustka katılmadı.

Antalyaspor, 19 Ekim Cumartesi saat 15.00'da sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak.