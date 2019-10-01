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Antalyaspor'da galibiyet sevinci

Süper Lig'deki bir diğer Akdeniz temsilcisi olan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle bu sezon sahasında taraftarı önünde 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşıyor

SPOR 01.10.2019, 20:45
Antalyaspor'da galibiyet sevinci
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BU sezon 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayan kırmızı beyazlılar, taraftarı önünde ilk defa maç kazandı. Antalyaspor iç sahadaki son galibiyetini de geçen sezon 18 Mayıs'ta Malatya temsilcisine karşı aynı skorla almıştı. Antalyaspor sahasında şimdiye kadar 3 maçta da yendiği Yeni Malatyaspor'a 3 gol atma başarısı gösterdi. Antalyaspor'da haftasonu oynanan maçta takımının birinci golünü atan Aatif Chahechouhe, ikinci gole adını yazdıran Ufuk Akyol, kırmızı beyazlı formayla ilk golün mutluluğunu yaşadılar. Kırmızı beyazlılar galibiyetin sevincini maç sonunda taraftarıyla doyasıya yaşadı.

#süper lig #Antalyaspor
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