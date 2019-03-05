Antalyaspor'da Galatasaray hazırlığı

SPOR Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, 11 Mart Pazartesi saat 20.00'da deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Antalyaspor'da haftanın ikinci antrenmanı Teknik Direktör Bülent Korkmaz eşliğinde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet-dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle sırayla farklı istasyonlarda çalışma yaptı. Kaleciler, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Turnuva maçını, yeşil yelekli takım kazandı.