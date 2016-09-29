Antalyaspor'da flaş Eto'o kararı!

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun

affedildiğini bildirdi.

Öztürk, yönetim kurulu üyeleriyle Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eto'o'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından kadro dışı kaldığını anımsattı. Eto'o ile açıklamaları hakkında görüşmeler yaptıklarını dile getiren Öztürk, "Süreç sonunda, kendisinin, sosyal medyada sonradan yaptığı paylaşımı göz önünde bulundurarak, pişman olduğu görülmüştür. Son açıklamasında kendisinin yönetimi hedef almadığı, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylediği görülmüştür. Eto'o'nun yeniden A takımla çalışmasına karar verdik." diye konuştu.

Öztürk, hiçbir futbolcunun Antalyaspor'un menfaatlerinin üzerinde olmadığını vurgulayarak, bu düşüncesinin sadece bir kişi için değil, herkes için geçerli olduğunu belirtti. Eto'o'nun önemli bir futbolcu olduğunu ve takım içi dengelerin doğru kurulması gerektiğini anlatan Öztürk, takımın menfaati için her türlü kararı almaktan çekinmediklerini dile getirdi.

"Eto'o'nun geri dönüşü daha pozitif olacaktır." diyen Öztürk, "Takımın ve oyuncularımızın performanslarına olumlu yansıyacaktır. Eto'o, değerli bir oyuncumuzdur. Ancak, ırkçılık ithamı çok ağırdır. Bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekir." diye konuştu.

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