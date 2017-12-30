Antalyaspor'da El Kabir'in kiloları olay oldu

BAŞKANI ve teknik direktörü olmayan Antalyaspor'da yapılan yıldız transferlerinin başarıya ulaşmamasının ardından şimdi de Faslı futbolcu El Kabir'in kilolu görüntüsü tartışılıyor.
Rıza Çalımbay döneminde kiloları sebebiyle oynatılmayan 29 yaşındaki futbolcu, son dönemde geçici olarak görevde olan İspanyol teknik adam David Badia yönetimindeki takımda şans buluyor.
MAÇ SONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİLERE NEDEN OLDU
Son olarak Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçında oynayan El Kabir'in maç sonundaki görüntüsü tepkilere neden olurken taraftarlar, takımın boş bırakıldığını belirtiyor.
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