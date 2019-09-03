Antalyaspor'da 7 transfer

SÜPER Lig'de 17 Haziran'da başlayan transfer sezonu sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için takıma 7 transfer yaptı. Transfer döneminde kırmızı beyazlılar, geçen sene kadrosundaki Amilton Minervino'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak bonservisini satın aldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın altyapıdan kadroya dahil ettiği Paul Mukairu maçlardaki performansıyla taraftarın gönlünü kazandı. Antalyaspor'un kadrosunu güçlendirmek için transfer ettiği futbolcular şunlar: Çaykur Rizespor'dan bedelsiz transfer edilen Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'ten bonservisi alınan Ufuk Akyol, Bodrumspor'dan bonservisi alınan Harun Kavaklıdere, Jubilo Iwata'dan bedelsiz transfer edilen Eren Albayrak, Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonlu kiralanan Gelson Dala, Shaktar Donetsk'ten bonservisi ile satın alınan Gustavo Blanco Leschuk, Galatasaray'dan bedelsiz alınan kaleci Yakup Mert Çakır. Transfer döneminde Antalyaspor'da 12 futbolcu ile yollar ayrıldı. Antalyaspor'dan ayrılan futbolculardan kaleci Ozan Evrim Özenç Boluspor'a, Osman Çelik Erzurumspor'a, Souleymane Doukara Al İttifak'a, Abdelaziz Barrada Al Shahania Katar'a, Willim Vainqueur Toulousse takımına transfer oldu. Jean Armel Drole Las Palmas'a satın alma opsiyonlu kiralandı. Kadroda şans bulamayan futbolculardan Sergen Yatağan Bodrumspor'a, Erman Herman Vardar ile Cenk Şen ise Serik Belediyespor'a kiralandı. Kırmızı beyazlılarda geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralanan ve golleriyle adından söz ettiren Mevlüt Erdinç takımına döndü sonrasında da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Zeki Yıldırım ise sözleşmesi feshedildikten sonra Fatih Karagümrük ile anlaştı. Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ise teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kadroda düşünmediği futbolcular arasında yer alıyor.