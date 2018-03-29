Antalyaspor'da 5 eksik

LİGDE düşme hattına yakın bölgede bulunan Antalyaspor, sahasındaki maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Antalyaspor'da kart cezası nedeniyle Yekta ve Celustka'nın yanı sıra sakatlıklarından dolayı Salih, Zeki ve Danilo forma giymeyecek. Antalyaspor ile Bursaspor bugüne kadar Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Bursaspor 20 galibiyetle üstünlük sağlarken 12 maçta Antalyaspor geldi, 11 maç ise beraberlikle sonuçlardı. İki takım arasında ligde Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan son iki maçı kırmızı beyazlılar kazanırken, bu iki maçtan önceki üç maçta ise Bursaspor galip geldi.