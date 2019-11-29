Antalyaspor'da 5 eksik

SÜPER Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Ligde 5 haftalık yenilginin ardından geçen hafta Gaziantep FK beraberliğiyle moral bulan kırmızı beyazlılar, Medipol Başakşehir maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor'da sakatlıkları nedeniyle Amilton, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak ve Harun Kavaklıdere, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecekler.