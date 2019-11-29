Antalyaspor'da 5 eksik
Antalyaspor'un deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçında Amilton, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
SPOR 29.11.2019, 11:11
SÜPER Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 13'üncü haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ligde 5 haftalık yenilginin ardından geçen hafta Gaziantep FK beraberliğiyle moral bulan kırmızı beyazlılar, Medipol Başakşehir maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor'da sakatlıkları nedeniyle Amilton, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek.
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