Antalyaspor'da 3 eksik

SÜPER Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, bugün saat 15.00'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını dün tamamlayan kırmızı beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularına maçı kazanmak için takım halinde sahada rakipten daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini anlattı. Antalyaspor'da, Fredy ve Harun Kavaklıdere sakatlıkları, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Bahadır ise cezası nedeniyle forma giyemeyecekler. Cissokho da teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından Sivas deplasmanında kadroya alınmadı.

Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolculara "Gençlerbirliği maçını unutun. Sivas deplasmanından puanlarla dönmeyi hedefleyin" dedi.