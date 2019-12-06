Antalyaspor'da 3 eksik

KIRMIZI beyazlılar Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ligde 6 haftadır maç kazanamayan Antalyaspor, Trabzonspor karşılaşmasında galibiyet hedefliyor. Antalyaspor'da sakatlıkları nedeniyle Bahadır Öztürk, Harun Kavaklıdere, kart cezasından dolayı da Charles forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara başlayan Amilton'un ise omzundaki sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.