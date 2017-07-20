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Antalyaspor'da 2 ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Anıl Koç ve Amadaiya Rennie'nin sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshetti

Antalyaspor'da 2 ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Anıl Koç ve Amadaiya Rennie'nin sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshetti

20 Temmuz 2017 Perşembe 00:25
Antalyaspor'da 2 ayrılık
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ANTALYASPOR, geçen sezon başında gelecek vaat eden genç futbolcu olarak transfer ettiği Anıl Koç ile Amadaiya Rennie'nin sözleşmelerini feshetti. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda düşünmediği 2 futbolcuyla masaya oturan kırmızı beyazlı yöneticiler, karşılıklı fesih kararı aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulübümüzde sözleşmesi bulunan Anıl Koç ve Amadaiya Rennie'nin sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleriyle iki futbolcuyla yolların ayrıldığı duyuruldu. Antalyaspor'da geçen sezon hayal kırıklığı yaratan transferler arasında yer alan Rennie, ilk devrede 2 lig maçında toplam 82 dakika oyunda kaldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın performansını beğenmediği için ikinci devre lisansı dondurulan 27 yaşındaki Liberyalı forvetin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyordu. Yönetimin 'Antalyaspor'un geleceğinde önemli görevler yapacak' sözleriyle geçen sezon sözleşme imzaladığı Anıl Koç ise A takımda forma giymedi. Çalımbay'ın kadroda görev vermediği 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç ve U21 takımının karşılaşmalarında görev yaptı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAntalyasporAnıl KoçAmadaiya Rennie
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