Antalyaspor cimnastik takımı Türkiye üçüncüsü

ALİSA Akhun, Ceylin Kotil, Zehra İram Göçer, Miray Sarı ve Bengisu Bakırcı’dan oluşan Antalyaspor cimnastik takımı Küçükler Federasyon Kupası grup serisinde Türkiye 3’üncüsü olarak büyük başarı elde etti.