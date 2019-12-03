Antalyaspor çıkış istiyor

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehire'e 2-0 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşıyor. Ligde son 6 maçta üç puan kazanamayan kırmızı beyazlılar kötü gidişi durdurmayı istiyor. Antalyaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar ligdeki son 6 maçında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında deplasmanda Eyüpspor ile, pazar günü de sahasında Trabzonspor ile oynayacak olan Antalyaspor, her iki maçı da kazanarak yükselişe geçmek istiyor.