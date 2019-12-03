Antalyaspor çıkış istiyor
Süper Lig'de son 6 haftada galibiyet alamayan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında bugün deplasmanda Eyüpspor ile, pazar günü de sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçları kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor
SPOR 03.12.2019, 19:38
ANTALYASPOR, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehire'e 2-0 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşıyor. Ligde son 6 maçta üç puan kazanamayan kırmızı beyazlılar kötü gidişi durdurmayı istiyor. Antalyaspor, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar ligdeki son 6 maçında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında deplasmanda Eyüpspor ile, pazar günü de sahasında Trabzonspor ile oynayacak olan Antalyaspor, her iki maçı da kazanarak yükselişe geçmek istiyor.
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