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Antalyaspor boş geçmedi 2-1

Süper Lig'in bir diğer Akdeniz ekibi olan Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi FC Desna Chernihiv’i 2-1 mağlup etti

SPOR 13.10.2019, 23:02
Antalyaspor boş geçmedi 2-1
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ANTALYASPOR, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada FC Desna Chernihiv ile hazırlık maçı yaptı. Regnum Carya sahasında oynanan maçın 13. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bahadır'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 47. dakikada Dmytro Khlyobas ile etkili olan Ukrayna ekibi skoru 1-1'e taşıdı. Antalyaspor, 65. dakikada Serdar Özkan'ın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

#Voleybol 1. Ligi #Alanya Belediyespor
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