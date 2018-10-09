 Antalyaspor biletleri satışta 

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan 9. hafta maçının biletleri satışa sunuldu. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyasporuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9. haftasında 21 Ekim 2018 Pazar günü Antalyaspor ile 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Bilet Fiyatları: VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL.

Bilet Satış Kanalları: Aytemiz Alanyasporumuz - Antalyaspor karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi ve 18 Ekim 2018 Perşembe gününden itibaren Store Mağazası Passolig gişesinden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü kulüp bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak olup, yalnızca bilet satışı yapılacaktır."