Antalyaspor beraberlikle yetindi 2-2

ANTALYASPOR'DA 1984-1987 yılları arasında forma giyen Hasan Elidemir'in vefatı nedeniyle maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Mücadelenin henüz 3. dakikasında Antalyaspor öne geçti. Serdar Özkan'ın pasında Gustavo Blanco topu kale önünde ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra kırmızı beyazlı futbolcular, hafta içi antrenmanda sağ diz menisküs ve çapraz bağlarından sakatlanan Harun Kavaklıdere'nin giydiği 98 numaralı formayı tribünlere gönderdi. 41. dakikada Kayserispor Bilal ile sağ kanattan köşe atışı kullandı. Ceza alanı içinde Miguel Lopez'in vuruşunda topu kaleci Boffin sola çeldi. Ziya'nın arka kale önünde vuruşunda top Nazım Sangare'ye çarparak dışarıya çıktı. Ancak, VAR hakeminin uyarısı ile Fırat Aydınus, top dışarı çıkmadan önce Nazım Sangare'nin elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Ardından Sangare'ye sarı kart gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Adebayor'un penaltı vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 47. dakikada Gustavo Blanco'nun ceza alanı içinde topla buluşturduğu Nazım Sangare'nin şutu kaleciden geri döndü. Ancak, maçın hakemi VAR'ın uyarısı ise Nazım Sangare'nin topa vurduğu anda Djedje tarafından düşürüldüğünü tespit ederek penaltı kararı verdi. Djedje de sarı kartla cezalandırıldı. 50. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Özkan topu ağlara bıraktı: 2-1. Maçın skorunu ise Paulaine belirledi. 74'de Kayserispor ceza alanı dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Mensah'ın kullandığı serbest atışta kale önünde topa yükselen Poulaine'in kafa vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2. Antalyaspor bu beraberlikle 5 puana, Kayserispor ise 2 puana yükseldi.