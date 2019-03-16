Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı Canlı Anlatım (16.03.2019)

ANTALYA Stadyumu'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği dev derbiye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Baiano, orta alanda Sackey, Ceyhun, Ozan, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı

Ev sahibi Antalyaspor ise, Boffin, Angelo, Charles, Ribeiro, Grando, Cissokho, Celutska, Nazım, Donlara, Hakan ve Amilton 11'i ile sahaya çıkt

Maç sona erdi.

84' (Antalyaspor) Antalyaspor takımından Jean-Armel Drole çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

80' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ozan Tufan çıkıyor ve yerine Josef Sural oyuna giriyor.

79' (Ayt. Alanyaspor) Sağ çaprazdan Welinton Silva ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

69' Lucas Villafanez, Chico tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

67' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Isaac Sackey.

66' Chico - Ceyhun Gülselam mücadelesinde hakem, Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

65' (Ayt. Alanyaspor) Ozan Tufan penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

65' Ozan Tufan penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

64' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Djalma Campos faul yapıyor.

60' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Charles Fernando.

58' Hakeme itiraz eden Sergen Yalçın, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük tarafından tribüne gönderildi.

55' (Antalyaspor) Welinton Silva, Fredy tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

52' Fredy rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45' Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

45' (Ayt. Alanyaspor) Ceyhun Gülselam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

Maçın ilk yarısına 2 dakika uzatma eklendi.

43' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Papiss Cisse tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

36' Isaac Sackey penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

35' (Antalyaspor) Orta yuvarlağa yakın bir noktada Antalyaspor takımında Charles Fernando faul yapıyor.

32' (Antalyaspor) GOOOLL!! Antalyaspor, Souleymane Doukara ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

31' (Antalyaspor) Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Diego Angelo geçiyor.

30' (Ayt. Alanyaspor) Fredy, taç çizgisine yakın bir yerde Efecan Karaca tarafından faulle durduruluyor.

26' (Antalyaspor) GOOOLL!! Hakan Özmert takımını öne geçiren golü atıyor.

26' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.

24' (Ayt. Alanyaspor) Nazim Sangare, Djalma Campos tarafından faulle durduruluyor. Antalyaspor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

22' (Antalyaspor) Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor

22' Ceza sahası içerisinde Aytemiz Alanyaspor takımında Djalma Campos faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Nazim Sangare.

20' Antalyaspor takımından Aly Cissokho sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

18' (Antalyaspor) Antalyaspor takımından Fredy tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

16' (Antalyaspor) Hakan Özmert - Efecan Karaca mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Efecan Karaca lehine faul kararı veriyor.

10' (Antalyaspor) Antalyaspor takımından Hakan Özmert sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

8' (Antalyaspor) Amilton ile Ozan Tufan arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Amilton. Yarı alanın ortalarından Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 21:11