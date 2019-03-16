Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı Canlı Anlatım (16.03.2019)

ANTALYA Stadyumu'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği dev derbiye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Baiano, orta alanda Sackey, Ceyhun, Ozan, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı
Ev sahibi Antalyaspor ise, Boffin, Angelo, Charles, Ribeiro, Grando, Cissokho, Celutska, Nazım, Donlara, Hakan ve Amilton 11'i ile sahaya çıkt
Maç sona erdi.
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90' (Ayt. Alanyaspor) Papiss Cisse ofsayta yakalanıyor.
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90' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.
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90' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.
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90' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Baiano hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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90' Antalyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.
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90' Baiano - Hakan Özmert mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Hakan Özmert lehine faul kararı veriyor.
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88' (Antalyaspor) Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Charles Fernando çıkıyor ve yerine Zeki Yıldırım oyuna giriyor.
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87' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nazim Sangare.
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87' (Ayt. Alanyaspor) Charles Fernando, Djalma Campos tarafından faulle durduruluyor.
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86' (Antalyaspor) Antalyaspor takımından Hakan Özmert şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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85' (Antalyaspor) Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fredy çıkıyor ve yerine Doğukan Sinik oyuna giriyor.
84' (Antalyaspor) Antalyaspor takımından Jean-Armel Drole çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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83' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Djalma Campos ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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83' (Ayt. Alanyaspor) Djalma Campos ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
80' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ozan Tufan çıkıyor ve yerine Josef Sural oyuna giriyor.
79' (Ayt. Alanyaspor) Sağ çaprazdan Welinton Silva ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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78' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Amilton oyundan çıkarken Jean-Armel Drole oyuna giren isim.
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77'(Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımı Baiano ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Baiano tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
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76' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Papiss Cisse şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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75' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ondrej Celustka.
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75' (Ayt. Alanyaspor) Giorgos Tzavellas - Amilton mücadelesinde hakem, Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
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72' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Papiss Cisse tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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72' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Villafanez.
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72' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında Chico, sarı kart görüyor.
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72' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Villafanez geçiyor.
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72' Lucas Villafanez, Chico tarafından faule maruz kalıyor.
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71' (Antalyaspor) Souleymane Doukara, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor
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71' (Antalyaspor) Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Antalyaspor adına Charles Fernando kullanacak.
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71' (Ayt. Alanyaspor) Fredy, orta saha çizgisine yakın bir noktada Ozan Tufan tarafından faule maruz kalıyor.
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70' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Welinton Silva tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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70' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giorgos Tzavellas.
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69' Lucas Villafanez, Chico tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
67' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Isaac Sackey.
66' Chico - Ceyhun Gülselam mücadelesinde hakem, Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
65' (Ayt. Alanyaspor) Ozan Tufan penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
65' Ozan Tufan penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
64' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Djalma Campos faul yapıyor.
60' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Charles Fernando.
58' Hakeme itiraz eden Sergen Yalçın, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük tarafından tribüne gönderildi.
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57' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında Ozan Tufan hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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57' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında Amilton hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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55' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan ile serbest vuruş kullanacak.
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55' (Antalyaspor) Welinton Silva, Fredy tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
52' Fredy rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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48' GOOOLL!! Amilton topu ağlara gönderiyor!
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48' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Djalma Campos ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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47' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Djalma Campos sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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47' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor, Djalma Campos ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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46' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında Hakan Özmert hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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46' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında Hakan Özmert faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Fabrice N'Sakala.
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46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor
45' Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
45' (Ayt. Alanyaspor) Ceyhun Gülselam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Maçın ilk yarısına 2 dakika uzatma eklendi.
43' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımından Papiss Cisse tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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37' Aytemiz Alanyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
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37' Aly Cissokho ile Papiss Cisse arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Aly Cissokho. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
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36' Isaac Sackey penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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36' (Ayt. Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giorgos Tzavellas.
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36' (Antalyaspor) Charles Fernando ile Ozan Tufan arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Charles Fernando. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
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36' (Ayt. Alanyaspor) Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Ozan Tufan kullanacak
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35' (Antalyaspor) Orta yuvarlağa yakın bir noktada Antalyaspor takımında Charles Fernando faul yapıyor.
32' (Antalyaspor) GOOOLL!! Antalyaspor, Souleymane Doukara ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.
31' (Antalyaspor) Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Diego Angelo geçiyor.
30' (Ayt. Alanyaspor) Fredy, taç çizgisine yakın bir yerde Efecan Karaca tarafından faulle durduruluyor.
26' (Antalyaspor) GOOOLL!! Hakan Özmert takımını öne geçiren golü atıyor.
26' (Antalyaspor) Antalyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.
24' (Ayt. Alanyaspor) Nazim Sangare, Djalma Campos tarafından faulle durduruluyor. Antalyaspor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
22' (Antalyaspor) Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor
22' Ceza sahası içerisinde Aytemiz Alanyaspor takımında Djalma Campos faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Nazim Sangare.
20' Antalyaspor takımından Aly Cissokho sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
18' (Antalyaspor) Antalyaspor takımından Fredy tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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16' (Ayt. Alanyaspor) Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Welinton Silva kullanacak.
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16' (Antalyaspor) Hakan Özmert - Efecan Karaca mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Efecan Karaca lehine faul kararı veriyor.
10' (Antalyaspor) Antalyaspor takımından Hakan Özmert sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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10' (Antalyaspor) Antalyaspor, Hakan Özmert ile köşe vuruşu kullanıyor.
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9' (Antalyaspor) Chico önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Chico tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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8' (Ayt. Alanyaspor) Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Ceyhun Gülselam kullanacak.
- 8' (Antalyaspor) Amilton ile Ozan Tufan arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Amilton. Yarı alanın ortalarından Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
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7'(Antalyaspor) Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Antalyaspor adına Ondrej Celustka kullanacak.
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7' (Ayt. Alanyaspor) Baiano ile Fredy arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Baiano. Yarı alanın ortalarından Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 21:11