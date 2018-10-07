Antalyaspor Aslan'a kaybetti: 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Antalyaspor’un hücumunda defansın arkasına atılan pasa Macion hareketlendi. Maicon’dan önce topa yetişen Muslera’nın vuruşunda kırmızı-beyazlı futbolcuya çarpan top kale direğinden auta çıktı.
9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda pasını penaltı noktası hizasındaki Rodrigues’e çıkardı. Bu futbolcunun şutu kalecide kaldı.
12. dakikada Ndiaye’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin yanından auta çıktı.
33. dakikada Hakan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Celutska’nın kafası arka direk dibindeki Diego’nun önüne düştü. Diego’nun sol ayakla gelişine sert şutu üstten auta çıktı.
44. dakikada Galatasaray’ın kazandığı penaltı VAR ile iptal edildi. Sol kanattan Ömer’in ceza sahasına ortasında Cissokho’nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Cüneyt Çakır, VAR’dan izlediği pozisyonun ardından penaltı kararını iptal etti.
51. dakikada ceza sahası dış çaprazdan penaltı noktası üzerine kullanılan serbest vuruşta Rodrigues’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
59. dakikada Ömer’in sol kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Rodrigues’in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.
65. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli’nin sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
69. dakikada Belhanda’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin ayak içi vuruşu kalecide kaldı.
73. dakikada Hakan’ında ceza sahasına giren Doukara’nın sağ çaprazdan sert şutu kaleci kurtardı.
77. dakikada Mario’nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına yükselen Sinan’ın müsait pozisyonda vurduğu kafa vuruşu kalecide kaldı.
87. dakikada Mariano’nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Donk’un kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx
Antalyaspor: Boffin xxx, Sangare xx, Celutska xxx, Diego xxx, Cisshokho xx, Chico xx, Hakan xxx, Yekta xx (Danilo dk. 74 xx), Maicon Marques xx, Doğukan xx (Harun dk. 68 xx), Doukara xxx
Yedekler: Ferhat, Ozan Evrim Özenç, Osman, Mustafa, Salih, Birkan, Bahadır,Musa
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Serdar xxx, Ozan Kabak xxx, Ömer xxx, Ndiaye xx, Fernando xx, Belhanda xxx (Maicon dk. 76 xx), Rodrigues xx (Feghouli dk. 62 xx), Onyekuru xx (Donk dk. 85 xx) Sinan xx
Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Nagatomo, Atalay, Yunus
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Donk (dk. 87) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Sinan, Belhanda, Fernando (Galatasaray)