Antalyaspor, Alanyaspor mesaisini sürdürdü

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Alanyaspor mesaisini sürdürdü
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KIRMIZI beyazlılar, dünkü antrenmanını öğle saatlerinde yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Antalyasporlu futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi. Çift kale maçı mavi takım kazandı. 
 

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