Antalyaspor Alanyaspor derbisinin tarihi değişti

SPOR Toto Süper Lig'in 25. haftasında 17 Mart Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor derbisi, aynı gün yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitinginden dolayı bir gün önceye, 16 Mart Cumartesi günü alındı. TFF tarafından maçın hangi saatte oynanacağı açıklanmazken, karşılaşmanın saatinin bugün belli olacağı öğrenildi.