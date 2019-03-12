Antalyaspor Alanyaspor derbisinin tarihi değişti

TFF tarafından daha önce 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı açıklanan Antalyaspor-Alanyaspor maçının, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün Antalya'da yapacağı mitingden dolayı 16 Mart Cumartesi tarihine alındığı bildirildi

Antalyaspor Alanyaspor derbisinin tarihi değişti
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SPOR Toto Süper Lig'in 25. haftasında 17 Mart Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor derbisi, aynı gün yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitinginden dolayı bir gün önceye, 16 Mart Cumartesi günü alındı. TFF tarafından maçın hangi saatte oynanacağı açıklanmazken, karşılaşmanın saatinin bugün belli olacağı öğrenildi.

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