Antalyaspor Alanyaspor derbisi bugün

SPOR Toto Süper Lig'de 34 puanla 8. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 32 puanla 10. sıradaki Antalyaspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak dün karayoluyla Antalya'ya giden turuncu yeşilliler, kampa girerek bugünkü maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan, kritik mücadele öncesi Aytemiz Alanyaspor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

SÜPER LİG'DE 6. RANDEVU

Süper Lig'e 2016-2017 sezonunda yükselen Alanyaspor, bu ligde Antalyaspor ile daha önce 6 kez karşılaştı. Temsilcimiz bu maçlarda 2 galibiyet, 3 de mağlubiyet aldı. 5 karşılaşmada Alanyaspor 7 gol atarken, Antalyaspor ise 9 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor Oba'da 1-0’lık skorla kazanmıştı. İki takım arasındaki hazırlık maçlarının birisi berabere biterken, bir maçtan ise Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrıldı.



Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 23:31