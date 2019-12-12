Antalyaspor Alanya'ya geldi
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15'inci hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya geldi.
SPOR 12.12.2019, 15:56
ANTALYASPOR, ligde yarın saat 20.30'da Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah yapılan idmanla tamamladı. Kondisyon çalışması ve taktik ağırlıklı antrenmanın ardından tesislerde öğle yemeği yiyen kırmızı beyazlı ekip, 13.30'da karayoluyla Alanya'ya geldi.
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