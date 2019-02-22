Antalyaspor'a moral yemeği

HENTBOL Federasyonu eski Yönetim Kurulu Üyesi işadamı Levent Küçükçolak tarafından verilen yemekte, hem geçen hafta alınan Batman Belediyespor galibiyeti kutlandı, hem de bu haftaki lider Beşiktaş Mogaz karşılaşması öncesi moral depolandı. Yemeğe Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, antrenör Fatih Işık ve tüm sporcular katıldı. İrban, Beşiktaş Mogaz maçının önemine değinerek, “Tüm taraftarlarımızı ekibimize destek olmak için pazar günü saat 15.00'te Antalya Spor Salonu'na bekliyoruz" dedi.