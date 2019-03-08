Antalyaspor'a bahar geldi

TEKNİK Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmanda, Galatasaray maçının hücum-savunma provaları yapıldı. Kırmızı beyazlılar, düz koşu ile başlayan antrenmanın devamında ritim koordinasyon ve eğitsel oyun ile ısınma çalışmaları yaptı. Yeşilbayır'da hava sıcaklığı 22 derece olarak hissedildiği için Antalyaspor, bugünkü antrenmanda bahar mevsimini de karşılamış oldu. Beşe iki top kapma oyunundan sonra tam sahada çift kale maç oynandı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi. Antalyaspor cumartesi günü yapacağı antrenmanın ardından pazar günü İstanbul'a gidecek.