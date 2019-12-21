Antalyaspor, 9 maçtır 3 puana hasret

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu 16'ncı haftasında Antalyaspor, sahasında oynadığı MKE Ankaragücü maçında uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1 puana razı oldu. Antalyaspor'un MKE Ankaragücü ile 2-2 sona eren maçının ardından ligde galibiyet kazanamadığı maç sayısını 9'a çıkardı. 9 haftadır galip gelemeyen kırmızı beyazlılar, son 9 maçta, 6 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda 3 puan kazanamayan kırmızı beyazlılar, 8'inci haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9'uncu hafta Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 10'uncu hafta Beşiktaş'a 2-1, 11'inci hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12'nci hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, 13'üncü hafta Medipol Başakşehir'e 2-0, 14'üncü Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Kırmızı beyazlılar 15'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kaldı. Akdeniz ekibi, ligin 16'ncı haftasında dün sahasında MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadan, uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 beraberlikle ayrıldı.Antalyaspor evindeki son galibiyetini ligin 6'ncı haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek aldı. Kırmızı beyazlılar evinde oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemedi. Ligde aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen kırmızı beyazlılar, son 9 maçta sadece 3 puan kazanabildi. Antalyaspor ligin 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.