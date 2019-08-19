Antalyaspor 3 puanla başladı

SÜPER Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 ile geçti. Geçen sezonu 45 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor. İzmir ekibiyle Süper Lig'de daha önce 8 kez karşılaşan Antalyaspor, bu maçlarda rakibine karşı 1'i deplasmanda 4 galibiyet elde etti. Antalyaspor, sarı-kırmızılı rakibiyle karşılaşmaların 3'ünden mağlubiyet, 1'inden de beraberlikle ayrılmıştı. Kırmızı- beyazlı ekip dün elde ettiği skorla rakibine üstünlüğünü 5 maça çıkardı.Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Oyuncularını kutlayan Korkmaz, "İlk kez oynayan oyuncularımı kutluyorum, takımı kutluyorum, genç ve deneyimli oyuncularımı kutluyorum. Zor bir ambiyansta müthiş taraftar desteği ile oynayan Göztepe'yi yenmek çok önemliydi. Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Savunma anlamında istediğimizi yapmaya çalıştık hücumda ise final pasları iyi yapabilirdik. İlk defa iki genç oyuncu oynattık, gençlerin iyi oynamaları beni mutlu ediyor. Tecrübelilerin gençlere sahip çıkması çok önemliydi, haklı galibiyet aldık" dedi. Bülent Korkmaz, ligin ikinci haftasında ise Antalya'da 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Denizlispor'u konuk edeceklerini belirterek, taraftarları maça davet etti.