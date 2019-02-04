Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 6

9. dakikada Lens'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Güven Yalçın’ın, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutu kaleci Boffin rahatlıkla kontrol etti.

26. dakikada ceza sahası dış sol çaprazdan kaleyi yoklayan Adriano’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada ceza sahasına giren Gökhan Gönül, kaleci Boffin’in müdahalesi sonucu yerde kaldı. İlk başta devam kararı veren Bülent Yıldırım, pozisyonu VAR'da izlemesinin ardından penaltı kararı verdi.

33. dakikada penaltıyı kullanan Ljajic’in şutunu kaleci Boffin çelmeyi başarırken, dönen topu Güven Yalçın tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu. Fakat Bülent Yıldırım VAR uyarısı sonrası Güven Yalçın’ın sahaya erken girdiği gerekçesiyle golü iptal ederek, penaltıyı tekrarlattırdı.

35. dakikada tekrar topun başına geçen Ljajic, penaltıyı bu sefer kaçırmayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

38. dakikada sol çaprazdan kendi topuyla ceza sahasına giren Adriano’nun yerden verdiği pasa penaltı noktası üzerinde gelişine vuran Dorukhan, topu ikinci kez ağlarla buluşturdu. 0-2

43. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic’in sert şutunda top, kaleci Boffin’den sekti, dönen topu Atiba ağlarla buluşturdu. 0-3 Stat: Antalyaspor

50. dakikada sol çaprazda topla Doukara’nın şutu defanstan geri döndü. Ardından ceza sahası çizgisinde tekrar topla buluşan Doukara’nın sol uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-3

61. dakikada sağ kanattan Hakan Özmert’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Chico’nun vuruşunda, kaleci Karius topu çelerek kornere gönderdi.

63. dakikada sağ kanattan Hakan Özmert’in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Fredy’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

67. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Antalyaspor defansı az kişiyle yakalandı. Lens’in pasında sağ çaprazdan içeriye kat eden Güven, penaltı noktasına yaptığı ortada Salih Dursun ters vuruşla topu kendi filelerine gönderdi. 1-4

71. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ljajic, önündeki oyuncuyu geçerek yaptığı vuruşu, kaleci Boffin güçlükle çelerek kornere gönderdi.

76. dakikada orta sahada topu kapan Larin, topu sürerek ceza sahasında kaleci Boffin’le karşı karşıya kaldı. Larin’in şutunda araya defans girerken, dönen topa vuran Medel’in vuruşunda top auta çıktı.

82. dakikada Beşiktaş atağında oyuna 15 saniye önce giren Kagawa topla buluştuğu anda ceza sahasının dışında yaptığı şut, kaleci Boffin’in sağından ağlarla buluştu. 1-5

84. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kagawa, bu sefer kaleci Boffin’in solundan topu ağlarla buluşturdu. 1-6

90. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert’in ortasında ön direkte topla buluşan Mevlüt Erdinç, topu kafayla arkaya gönderdi. Chiko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-6



Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Yusuf Bozdoğan xx

Antalyaspor: Boffin xx, Drole xx (Amilton dk. 46 x), Doğukan xx, Yekta xx, Chico xx, Salih xx, Cissokho xx (Mevlüt Erdinç dk. 74 x), Nazım xx, Doukara xx, Hakan x, Bahadır xx (Fredy dk. 46 x)

Yedekler: Ferhat, Diego, Osman, Zeki, Charles, Serdar, Harun

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Beşiktaş: Karius xx, Adriano xx, Atiba xx, İsimat-Mirin x, Lens xxx, Güven xxx (Medel dk. 68 x), Ljajic xxx (Kagawa dk. 81 xxx), Vida xx, Dorukhan xx, Gökhan xx, Caner xx (Larin dk. 59 x)

Yedekler: Utku, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Roco, Necip, Muhayer, Ersin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Ljajic (dk. 35), Dorukhan (dk. 38), Atiba (dk. 43) Salih (dk. 67 k.k.), Kagawa (dk. 81), Kagawa (dk. 83) (Beşiktaş), Doukara (dk. 50), Chicko (dk. 90) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Vida, Lens (Beşiktaş), Amilton, Doukara, Doğukan (Antalyaspor)

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 09:30